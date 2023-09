Firenze, gli interventi stradali al via dal 4 settembre

Firenze, 2 settembre 2023 - La riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica in via di Bellosguardo. Ma anche lavori all’acquedotto in via di Badia a Ripoli e piazza del Crocifisso e alla rete di distribuzione del gas in via Viviani e via dei Frassini. Sono i principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Ecco l’elenco.

Via di Bellosguardo: inizieranno lunedì 4 settembre i lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica. Fino al 30 settembre sarà in vigore un divieto di transito tra piazza di San Francesco di Paola e via di San Vito. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti lato via del Filarete e diretti lato viale Petrarca: via del Filarete-via di San Carlo-piazza di Bellosguardo-via di Bellosguardo-via Piana-via Santa Maria a Marignolle-via Foscolo-via Pindemonte-via Monti. Percorso alternativo per i veicoli provenienti lato Porta Romana e diretti lato via di San Vito: via Foscolo-via Santa Maria a Marignolle-via Piana-via di Bellosguardo. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti lato viale Pratolini/piazza Tasso e diretti via di San Vito: viale Petrarca-via Foscolo-via Santa Maria a Marignolle-via Piana-via di Bellosguardo.

Via Badia a Ripoli: da lunedì 4 settembre in programma il rifacimento di sei allacci alla rete idrica. Fino all’8 settembre sarà interrotta la circolazione tra piazza di Badia a Ripoli e viale Europa. Itinerario per raggiungere viale Europa: piazza di Badia a Ripoli-via di Ripoli-via Danimarca-viale Europa. Viale Paoli-piazza Berlinguer: da lunedì 4 settembre è in programma un intervento alla rete di distribuzione del gas. Fino al 15 settembre sarà chiuso il controviale di viale Paoli tra il varco all’altezza del numero civico 13C e quello all’intersezione con piazza Berlinguer. Prevista anche la chiusura del tratto di pista ciclabile.

Piazza del Crocifisso: per un nuovo allaccio alla rete idrica da lunedì 4 settembre sarà interrotta la circolazione tra via Faenza e via Guelfa. Itinerario alternativo: via Dionisi-viale Strozzi-via del Pratello. Termine previsto 11 settembre.

Via dei Frassini: per lavori alla rete di distribuzione del gas da lunedì 4 settembre sarà chiusa la viabilità interna all’altezza del numero civico 2 mentre dal numero civico 2 a lungarno dei Pioppi sarà in vigore un restringimento di carreggiata. I provvedimenti andranno avanti fino al 22 settembre.

Piazzetta di San Sepolcro: per lavori edili sulla facciata di un edificio da lunedì 4 settembre saranno istituiti un restringimento di carreggiata con divieti di sosta tra via Chiusi e piazzetta San Sepolcro (diramazione interna lato cantiere). Termine previsto 28 dicembre. Via dei Fossi: lunedì 4 settembre dalle 1.30 alle 5.30 sarà effettuato un trasloco con chiusura del tratto da via Palazzuolo a piazza Goldoni. Percorso alternativo per i veicoli diretti in piazza Goldoni: via Palazzuolo-via Maso Finiguerra-Borgo Ognissanti-via Curtatone-lungarno Vespucci-piazza Goldoni.

Via del Campuccio: per l’allestimento di un cantiere edile lunedì 4 settembre in orario 9-18 la strada sarà chiusa tra piazza Tasso e via dei Serragli.

Via Viviani: per lavori alla rete di distribuzione del gas da venerdì 8 settembre la strada sarà chiusa tra via di San Leonardo e via Righini. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via di San Leonardo e diretti in via del Pian dei Giullari/via Righini: via di San Leonardo-viale Galilei-via Giramontino-via della Torre del Gallo-via del Pian dei Giullari. L’intervento si concluderà il 20 settembre.

Via dei Serragli: per lavori edili da mercoledì 6 a venerdì 8 settembre il tratto tra Borgo San Frediano e Borgo Stella sarà chiuso in orario 22-6. Per la viabilità alternativa sono previsti ulteriori provvedimenti di circolazione, ovvero: cambio di senso sulla direttrice piazza del Carmine-via Santa Monaca che diventerà verso via dei Serragli; cambio di senso anche in Borgo Stella che nel tratto via d’Ardiglione-via dei Serragli diventerà a senso unico verso via dei Serragli.