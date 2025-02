Firenze, Giovanni Iovane è il nuovo Presidente dell’Accademia di Belle Arti

Firenze, 27 febbraio 2025 - Il professor Giovanni Iovane è il nuovo Presidente dell’Accademia di Belle Arti. Lo ha nominato il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Iovane succede al professor Carlo Sisi, il cui secondo mandato era giunto a scadenza naturale lo scorso gennaio. Critico d'arte e curatore indipendente, Giovanni Iovane è professore di Storia dell'arte contemporanea all’Accademia di Brera, la stessa che ha diretto per due mandati consecutivi dal 2018 al 2024. Tra le mostre recenti: "Tiziano/Gerhard Richter" (co curatela), Fondazione Palazzo Te Mantova 2018 (Catalogo Corraini); "Vincenzo Agnetti, Autoritratti Ritratti, Enrico Castellani Piero Manzoni, Scrivere" Building, Milano , 2020 (Catalogo Building). Il Presidente Iovane resterà in carica fino al 16 febbraio 2028.

Nelle Istituzioni AFAM, il Presidente ricopre il ruolo di rappresentante legale ed è responsabile – insieme al Consiglio d’Amministrazione – della gestione amministrativa. È nominato dal Ministro dell’Università e della Ricerca sulla base di una terna di nomi fornita dal Consiglio Accademico dell’Istituzione. L'incarico di Presidente è affidato a personalità con alta qualificazione manageriale e professionale, dura tre anni e può essere rinnovato una sola volta.