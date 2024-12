Firenze, Giocattoli sospesi per bambini in difficoltà: hanno aderito 48 negozi

Firenze, 17 dicembre 2024 - Sono 48 i negozi fiorentini che hanno aderito all’edizione 2024 dell’iniziativa di solidarietà “Giocattolo sospeso”, promossa dagli assessorati allo Sviluppo economico e al Welfare del Comune di Firenze, grazie alla quale chi vuole può acquistare un giocattolo negli esercizi aderenti e lasciarlo a disposizione di famiglie più in difficoltà. Tra i negozi che hanno aderito all’iniziativa, individuabili su una mappa interattiva della città pubblicata sul sito web del Comune di Firenze, anche le 22 farmacie comunali di Firenze, che tra i prodotti in vendita hanno giocattoli per chi è ai primi mesi di vita. Novità dell’edizione di quest’anno sono le “Divertimappe”, guide urbane di Firenze inframmezzate da curiosità e giochi, che sono state consegnate agli esercenti aderenti all’iniziativa e vengono regalate ai clienti che decidono di partecipare lasciando sospeso un giocattolo. Queste particolari mappe, intitolate "Scopri Firenze scrigno di arte e cultura", sono rivolte a bambini e alle loro famiglie ed offrono informazioni puntuali, seguendo tre diversi filoni tematici, per una visita giocosa e insolita della città. Sono state realizzate, in italiano e inglese, grazie al Comune di Firenze e con il sostegno del Ministero del Turismo – Fondo Unesco e Città Creative.

“Anche l’edizione di quest’anno del ‘Giocattolo sospeso’ sta registrando un gran successo, a partire dal numero degli esercenti che hanno aderito - dice l’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini – ancora una volta i negozi si dimostrano protagonisti di iniziative a favore di cittadini e famiglie, e parte integrante e fondamentale della nostra città. L’invito alle famiglie è di partecipare sempre più numerose, per regalare un Natale più felice a bambine e bambini che vivono in situazioni più difficili; quest’anno a chi dona facciamo omaggio della bella e originale pubblicazione con le guide cittadine delle ‘Divertimappe’”. “Va avanti un’iniziativa che vuole regalare un momento di gioia a famiglie in condizioni di fragilità socioeconomica. – ha detto l’assessore al Welfare Nicola Paulesu – Firenze è una città solidale e dal grande cuore e anche in quest’occasione avrà modo di dimostrarlo”.

Il “Giocattolo sospeso” prende il nome dalla tradizione partenopea del “caffè sospeso”, e vuole essere un’occasione per regalare un sorriso e far vivere la magia del Natale a bambini che altrimenti non potrebbero permetterselo. La modalità del Giocattolo sospeso 2024, giunta alla quarta edizione, è la stessa degli scorsi anni: i commercianti di giocattoli che hanno scelto di partecipare all'iniziativa possono esibire all'esterno un logo di riconoscimento con un numero identificativo fornito dal Comune. In questi negozi chiunque vuole può donare un regalo e lasciarlo ‘sospeso’: verrà ritirato e consegnato ai destinatari attraverso associazioni di volontariato coordinate dal Comune. Come l’anno scorso partecipano all’iniziativa le reti di solidarietà dei cinque Quartieri.