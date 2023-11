Treni, circolazione interrotta tra Firenze-Empoli. Le alternative per studenti e pendolari

Firenze, 17 novembre 2023 – Sarà interrotta per sei giorni complessivi la tratta ferroviaria Empoli-Firenze, a causa dei lavori al viadotto sull’Arno dell’Autostrada A1, non compatibili con la circolazione ferroviaria. I giorni di interruzione sono quelli del 18 e 19 novembre, del 25 e 26 novembre, e del 4 e 5 gennaio. Su questo la Regione si è confrontata con le amministrazioni interessate insieme ai rappresentati di RFI e Trenitalia per garantire tutti gli spostamenti.

Un occhio di riguardo per gli studenti, in particolare quelli che da Signa, Lastra a Signa e Montelupo vanno a scuola il sabato ad Empoli e per coloro che lavorano negli ospedali per i quali la Regione ha chiesto ai gestori di integrare la programmazione dei bus sostitutivi. Sono state quindi aggiunte 2 coppie di bus in orario utile per l'ingresso e l'uscita degli studenti, una Signa-Montelupo-Empoli e viceversa e una Lastra a Signa-Montelupo-Empoli e viceversa. Gli studenti potranno inoltre accedere con abbonamento Trenitalia valido sui bus di Autolinee Toscane.

Per tutti i viaggiatori il servizio viene garantito con il servizio di bus sostitutivi che prevede di utilizzare percorsi alternativi con corse Castelfiorentino – Montelupo – Lastra a Signa – Firenze Rifredi (negli orari utili per gli ospedalieri) – Firenze SMN e viceversa, senza sosta a Empoli, in corrispondenza con i treni della Empoli-Siena. I treni circoleranno regolarmente fra Empoli e Siena e fra Empoli e Pisa. I sistemi informativi e di vendita di Trenitalia sono aggiornati con gli orari dei bus sostitutivi.

Maurizio Costanzo