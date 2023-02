Firenze, due ex carabinieri del Nas condannati per corruzione

Un tribunale

Firenze, 24 febbraio 2023 – Avrebbero chiesto mazzette a commercianti e professionisti per evitare multe salate su alcune presunte irregolarità riscontrate al termine dei controlli. Così con l'accusa di corruzione sono stati condannati con riti alternativi due ex carabinieri del Nas; uno è stato condannato in abbreviato a 4 anni e 2 mesi, l'altro ha patteggiato una pena a 1 anno e 4 mesi.

Altre tre persone erano state coinvolte nell'inchiesta esplosa nel 2020: tra loro un agente dell'Aise, un viticoltore e un medico. I primi due, secondo l'accusa, avrebbero fatto da intermediari tra i militari del Nas e i commercianti presi di mira e sono stati rinviati a giudizio.

Il processo per loro si aprirà il 9 maggio. Il medico è stato prosciolto. Uno dei due carabinieri era stato già condannato in una vicenda precedente per aver chiesto 8.000 euro a una dentista della provincia di Firenze per evitare la chiusura del suo studio. La professionista lo denunciò e dopo quella condanna arrivarono altre denunce di vittime di controlli 'miratì tanto che si è innescata una nuova inchiesta.