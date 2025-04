Firenze dall’animo rock. Sul palco anche i Revue

Ci siamo, mancano poco più didue mesi alla nuova edizione del Firenze Rocks e finalmente sono state annunciate tutte le line up complete delle serate che porteranno la grande musica live all’Ippodromo del Visarno. A calcare il palco domenica 15 giugno, accanto ai Green Day e ai Weezer ci saranno anche i Revue, la band valdarnese che lo scorso settembre ha vinto il College Clash, il contest dell’estate 2024 firmato Ultravox, che si teneva, come di consueto, al Parco delle Cascine. Quattro artisti in una band che si è formata nel 2021 e che suona rock, con influenze indie e shoegaze, formata da Filippo Migliorini al basso, Pietro Morgione e Lorenzo Del Bravo alle chitarre, Lorenzo Camaiani alla batteria e Giovanni Laschi alla voce. Non solo, nella stessa giornata di domenica, anche i Punkcake, la band neo-punk che ha partecipato a X Factor nella scorsa edizione e composta da Damiano Falcioni, Sonia Picchioni, Lorenzo Donato, Lorenzo Migliore e Bruno Bernardoni e che negli scorsi mesi ha scaldato i palchi di molti locali della nostra regione.

Un Firenze Rocks, quello del 2025, che vede protagonista la migliore musica internazionale con tanti ospiti da tutto il mondo. Si parte con la prima data giovedì 12 giugno, con una delle band che ha fatto la storia della musica. Tornano, infatti, i Guns N’ Roses, che saranno aperti dal sound metal dei Falling in Reverse, con il palco già occupato dal pomeriggio dal rock blues dei Rival Sons, dalle note messicane dei The Warning e dal gruppo Dirty Honey, che si è formato nel 2017 negli States. Il giorno successivo, venerdì 13, spazio al nu metal Usa con i Korn. Ma prima di loro il palco sarà occupato dal travolgente hip hop dei Public Enemy, accompagnati dai britannici di St Albans, gli Enter Shikari, oltre al punk rock dei Soft Play, delle chitarre electro rock degli Atwood e dal folk senese dei LOccasione.

Ultima giornata, domenica 15, dove a fare da padrone saranno le note punk con i Green Day e i Weezer, oltre ai già citati valdarnesi Revue e Punkcake, con anche le note post-punk dei britannici Shame e i Bad Nerves, una band britannica che ha pianta stabile nell’Essex.

l.otta.