Firenze, dal 1 luglio apre al pubblico Porta San Frediano

Firenze, 24 giugno 2023 – Dal 1 luglio 2023 apre al pubblico Porta San Frediano, che entra così stabilmente a far parte del circuito delle torri. Si sono conclusi infatti i lavori con l’inaugurazione del nuovo sistema di salita, realizzato grazie all'inserimento di una scala metallica che consente l'accesso permanente, con il camminamento di ronda sulle mura.

«Siamo felici che dal 1 luglio, con questo sistema di salita, sarà possibile vedere Firenze da una postazione speciale, della quale finora finora nessuno ha potuto godere - ha spiegato, intervenendo all’inaugurazione, il sindaco Dario Nardella -. Un intervento che abbiamo voluto fortemente presentare in un giorno così significativo come la festa di san Giovanni, patrono della città».

«Questo intervento è stato finanziato grazie ad una anticipazione del Fondo sviluppo e coesione da parte del Governo di allora, parliamo di due anni fa - ha aggiunto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani -. Per la Toscana erano disponibili circa 50 milioni di euro e di conseguenza si trattava di selezionare le opere e tra queste abbiamo scelto questo sistema di salita e di visita alla Porta di San Frediano».

A partire dal 24 giugno e fino all’8 ottobre 2023 riapre anche Forte Belvedere e a seguire le altre porte, torri e fortezze fiorentine. Ecco il calendario completo.

Porta San Frediano

L’apertura al pubblico andrà dal al 31 luglio 2023 e la Porta sarà aperta tutti i giorni dalle 17 alle 20, in collaborazione con la Fondazione Angeli del bello. Biglietto 6 euro e visite ogni 30 minuti.

Torre della Zecca

Dal 1 al 31 agosto 2023 aprirà la Torre della Zecca, in piazza Piave, tutti i giorni dalle 17 alle 20. Biglietto di ingresso 6 euro e visite ogni 30 minuti

Porta Romana

Per tutto il mese di settembre sarà invece aperta Porta Romana, con orario dalle 16 alle 19. Anche in questo caso le visite vengono fatte ogni 30 minuti, con biglietto di ingresso di 6 euro.

Forte Belvedere

Sarà visitabile dal 24 giugno all’8 ottobre 2023, tutti i venerdì e le domeniche. I percorsi guidati partono alle 17 e alle 18.30. Prezzo di ingresso: 2,50 euro residenti, 5 euro non residenti

Baluardo San Giorgio

Sarà aperto nei seguenti giorni: 1 e 22 luglio, 12 agosto, con orario 17-20, e 2 e 23 Settembre, dalle 16 alle 19. Visite ogni 30 minuti, ingresso 6 euro.

Passeggiate intorno alla Porta San Gallo

Sono previste il 2 luglio, 6 agosto, 3 settembre, 1 ottobre 2023, con orario 10-13. Visite ogni ora. Ingresso: 2,50 euro residenti, 5 euro non residenti.

Passeggiate lungo le Mura

Sono possibili nei seguenti giorni: 8 e 29 luglio, 19 agosto, 9 e 30 settembre, alle ore 18. I percorsi guidati durano 2 ore. Costo 2,50 euro per i residenti e 5 euro per i non residenti

In bici lungo Le Mura

I percorsi guidati di 2 ore per chi vuole girare in bici lungo le Mura di Firenze partono alle 18 dei giorni 15 luglio, 5 e 26 agosto, 16 Settembre. Prezzo: 2,50 euro residenti, 5 euro non residenti.

Fortezza da Basso

Visite ogni ora, con ingresso a 8 euro, nei giorni 20 luglio, 14 e 21 Settembre, orario dalle 16 alle 19.

Per informazioni e prenotazioni: 055-2768224 [email protected], musefirenze.it.