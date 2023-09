Firenze Comics 2023, Tutto Pronto per la Fiera all'Aperto

Oltre 50 gli stand allestiti in 90.000 metri quadrati di fiera all’aperto, in una location che ben si presta a ospitare contesti onirici come il parco di Villa Montalvo di Campi. Tutto pronto per "Firenze Comics 2023" in programma sabato 2 e domenica 3 settembre.

Il programma delle due giornate è, come sempre, molto ricco: Cosplay Contest, raduni, parate, incontri con artisti, scrittori, illustratori e fumettisti, tornei di videogames, spettacoli no stop, dibattiti, conferenze, proiezioni e concerti per ascoltare le migliori sigle dei cartoon.