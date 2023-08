Firenze, colpo dei ladri nella chiesa episcopale americana. Qui si sposò David Bowie

Firenze, 5 agosto 2023 – Furto nella Chiesa episcopale americana di Saint James a Firenze. Secondo una ricostruzione della polizia, i ladri sarebbero entrati da una porta laterale e, una volta in sacrestia, avrebbero portato via apparecchiature elettroniche il cui valore è da quantificare. Il furto è avvenuto due notti fa. Le indagini sono in corso. Si tratta della chiesa dove si sposò David Bowie nel 1992.

La polizia indaga su un altro furto, questo in un ristorante fiorentino, il Maree di via San Biagio a Petriolo, dove di notte i ladri avrebbero portato via generi alimentari e liquori, oltre a qualche banconota. In questo caso, per entrare, i malviventi avrebbero spaccato una porta a vetri laterale.