Firenze, Chiesa valdese in lutto: addio a Silvia Sonelli

Firenze, 2 marzo 2025 – "Anche se sapessi che domani il mondo andrà in pezzi, pianterei comunque il mio melo". Viene in mente questa famosa frase di Martin Lutero pensando a Silvia Sonelli, scomparsa a soli 59 anni dopo una malattia molto aggressiva durata poco meno di un anno. Una scomparsa annunciata da Francesco Marfé, pastore della Chiesa valdese di Firenze della quale lei faceva parte.

Consapevole del male incurabile e del poco tempo che le restava, Sonelli ha lottato con coraggio e determinazione continuando a lavorare ai suoi scritti giuridici, ai suoi progetti, riuscendo anche a pubblicare un racconto, "Essere sacro" (Book Sprint Edizioni): una storia ambientata principalmente a Firenze sul tema del transfert, del perdono e dell'accettazione.

Una determinazione che l'ha accompagnata per tutta la vita: ha conseguito il dottorato di ricerca all'Istituto universitario europeo ed era docente di diritto comparato all'Università di Modena e Reggio Emilia. Ha scritto libri e numerosi articoli per lo più in materia di diritti e loro salvaguardia. Tutta la sua attività si è caratterizzata per la curiosità, l’apertura e l’interesse verso altre discipline e saperi. Il tutto, sempre con il sorriso e con la famiglia e la fede cristiana come punti di riferimento: nata a Torre Pellice (Torino) era figlia del pastore valdese Alfredo Sonelli che dal 1976 al 1990 è stato in servizio a Firenze e che tutt'ora viene ricordato con affetto e gratitudine dai membri più anziani della comunità protestante, ma anche nell'ambito del dialogo ecumenico.

Il versetto biblico scelto dal pastore Marfè per annunciare la sua morte ("Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede" - 2 Timoteo 4,7), ben si adatta alla vita di Silvia Sonelli. Lascia il marito Andrea, i fratelli Emanuele e Federico, i figli Martin ed Elisa e la madre Violetta, ma anche un'eredità di fede e di impegno che non andrà dispersa.

Il funerale di Silvia Sonelli si terrà martedì 4 marzo alle 11, nel tempio valdese di via Micheli.