A Firenze il Capodanno è con Diodato: l’esibizione in piazza della Signoria

Firenze, 18 dicembre 2023 – A Firenze per Capodanno arriverà Diodato, che si esibirà in piazza della Signoria. Proprio Signoria sarà il fulcro di una serie di eventi sparsi per tutto il centro in occasione dell'ultimo giorno del 2023. Ad annunciarlo è stato il sindaco Dario Nardella, nel corso di un intervento su Lady Radio.

In Santissima Annunziata ci sarà la musica jazz, avremo l'orchestra dal vivo e danza in piazza Santa Croce mentre in piazza del Carmine ci sarà la musica pop. In Oltrarno spazio i marching band itineranti, in piazza San Giovanni ecco i cori gospel. “Abbiamo visto che il capodanno con tante location funziona bene, le persone così si dividono e divertono”, il commento di Nardella.

Niccolò Gramigni