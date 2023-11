Firenze, cadavere di una donna lungo i binari

Firenze, 15 novembre 2023 - Il cadavere di una anziana donna è stato ritrovato a Firenze adiacente ai binari ferroviari all'altezza di un sottopasso di via Carraia, alla periferia nord della città. Questo ha provocato numerosi ritardi per la circolazione dei treni che è stata temporaneamente sospesa tra le stazioni di Firenze e Firenze Cascine, sulle linee Firenze-Livorno via Empoli e Firenze-Siena, per consentire gli accertamenti dell'autorità giudiziaria. La circolazione è poi tornata regolare intorno dopo le 9:30. Trenitalia informa che i treni regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 35 minuti e subito cancellazioni o limitazioni di percorso.