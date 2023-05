Firenze, all'Rsa le Magnolie tre grandi donne fiorentine

Firenze, sabato 20 maggio 2023 - All’Rsa Le Magnolie di via Torcicoda, nella zona dell’Isolotto a Firenze, sono stati intitolati i tre nuclei, uno per piano della struttura a tre grandi donne fiorentine: Oriana Fallaci, Margherita Hack e Caterina de’ Medici.

L’iniziativa, spiega la direttrice della struttura Giusy Carrubba, “fa parte del progetto ‘Woman’s club’ che Koria (il gruppo che gestisce la struttura) sta portando avanti per sensibilizzare al tema dell’importante contributo delle donne nella storia. Women’s club si indirizza su due obiettivi: prevenire la violenza sulle donne e puntare sull’empowerment della leadership al femminile”

“Nella nostra casa di riposo sono presenti molte donne che sono orgogliose di far parte del nucleo rinominato, e alcune di loro ancora di più perché hanno conosciuto personalmente Oriana Fallaci e Margherita Hack e ne portano ancora il ricordo”, aggiunge la direttrice.

“Dopo che era andata in pensione è tornata casa, è venuta a fare delle conferenze all’istituto dove lavoravo come portiera e l’ho conosciuta così - testimonia una delle nonne delle Magnolie ricordando l’astrofisica - Era proprio fiorentina doc, soprattutto a sentirla parlare non lasciava dubbi; anche se era un’importante scienziata, come persona era simpaticissima”

Presenti all’inaugurazione, tenuta lo scorso venerdì 5 maggio, il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni e referenti della Società della Salute.