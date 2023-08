"Firenze: Abiti Regali, Grandi Piani e Gilet Coi Gatti di Freddie Mercury"

Manoscritti e disegni di suo pugno, il braccialetto a serpente indossato nel video di Bohemian Rhapsody, foto, i suoi amati kimono e il gilet coi gatti, il completo indossato nella sua ultima apparizione pubblica, e ancora: strumenti, gli occhiali di We will rock you ma soprattutto i costumi di scena, a partire dalla corona e dal mantello regale in finta pelliccia e velluto rosso indossati sul palco a Knewborth nel 1986. Sono alcuni degli oltre 1.500 cimeli di Freddie Mercury esposti gratis nella mostra da Sotheby’s fino al 5 settembre, data del suo compleanno, e che poi andranno all’asta. Un’occasione unica per i collezionisti di memorabilia. Come il grande pianoforte a mezza coda Yamaha Baby su cui Freddie Mercury ha composto i più importanti successi dei Queen, stimato tra i 2 e i 3 milioni di sterline.