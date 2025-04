Firenze, a ‘Beni comuni in Toscana’ anche il progetto ‘Collabora Vicchio’

Vicchio (Firenze), 3 aprile 2025 - “Beni comuni in Toscana. Primi bilanci e prossimi rilanci”, questo il titolo dell’incontro che si terrà domani, venerdì 4 aprile, alle ore 9,30 a Firenze presso Palazzo Strozzi Sacrati, organizzato da Anci Toscana, Regione Toscana e Labsus. Un incontro, a quasi cinque anni dall’approvazione della Legge Regionale numero 71 sulla gestione dei beni comuni e del territorio, “per riflettere e fare il punto su cosa è stato costruito, quali sfide sono state vinte, quali criticità sono emerse e, soprattutto, quale futuro possiamo immaginare per i beni comuni e la loro gestione e amministrazione in Toscana”. Tra gli interventi anche quello del sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri che illustrerà l’esperienza da poco partita con “Collabora Vicchio”. Promosso dal Comune e realizzato grazie al finanziamento dell’Autorità Regionale della Partecipazione con il supporto metodologico di Sociolab, “Collabora Vicchio” prevede un percorso partecipativo per redigere un ‘Regolamento dei Beni Comuni’ “che permetta a cittadinanza, associazioni e realtà locali di prendersi cura e animare il patrimonio collettivo del territorio di Vicchio, stringendo dei patti di collaborazione insieme all’amministrazione comunale”. Il prossimo incontro, dopo quello generale dello scorso 10 marzo, si terrà martedì 8 aprile alle ore 21 al Centro civico. Si parlerà in particolare dei ‘Patti di Collaborazione”, ossia degli accordi con i quali uno o più cittadini attivi e un soggetto pubblico definiscono i termini della collaborazione per la cura di beni comuni materiali e immateriali. “In questo incontro cittadini, associazioni, gruppi informali, imprese e realtà locali interessate potranno immaginare insieme quali patti di collaborazione potrebbero stringere con l’amministrazione per prendersi cura di un bene comune e ridargli nuova vita”. Collabora Vicchio è un percorso promosso dal Comune di Vicchio per coinvolgere cittadini, associazioni e istituzioni nella cura e gestione condivisa dei beni comuni. Attraverso attività di ascolto e incontri laboratoriali, il progetto mira a costruire un nuovo Regolamento dei Beni Comuni che favorisca la collaborazione attiva tra amministrazione e comunità locale. Un'opportunità per rafforzare il senso di appartenenza, migliorare gli spazi pubblici e contrastare fenomeni di degrado, valorizzando l’impegno civico di cittadini e cittadine vicchiesi.

Maurizio Costanzo