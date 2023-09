"Fiorinfiera a Sesto: torna in centro nel week end"

Nuova edizione, sabato e domenica prossimi dalle 10 alle 19, di "Fiorinfiera" la mostra mercato di piante e fiori nel centro sestese con espositori del settore florovivaistico ed aziende agricole provenienti da tutta la Toscana nell’area tra piazza Vittorio Veneto e via Cavallotti ma anche in via Dante Alighieri e via Verdi. A completare l’area espositiva un mercatino dedicato al settore alimentare. In piazza Vittorio Veneto Cna Firenze porterà di nuovo gli espositori dell’artigianato d’eccellenza nel mercato "Arte Facendo".

Tra le novità l’infiorata in Piazza Ginori, organizzata dalla Pro Loco di Sesto e dal Centro Commerciale Naturale Sesto Sotto Casa con l’Associazione Volpi di Scarperia. Nella Galleria "Fosco Giachetti" verrà poi allestita la mostra fotografica "Botteghe Storiche e non a Sesto Fiorentino" a cura del Gruppo Fotografico Quintozoom e in Via Cavallotti un’estemporanea di pittura degli studenti del Liceo Artistico. La Libreria Rinascita, infine, domenica alle 17 organizza in Piazza Ginori la presentazione del libro di Giuseppe Leo Leonelli, "Quel pulmino giallo. Per la Beat Generation".