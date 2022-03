Fiorentina, scoppia la polemica: striscioni in città contro il nuovo logo

Firenze, 30 marzo 2022 - Il tifo organizzato della curva Fiesole si schiera contro il nuovo logo della Fiorentina. Due striscioni sono stati appesi in città per manifestare il dissenso di alcuni gruppi di tifosi sul tema del lancio del nuovo logo voluto dalla società di Rocco Commisso. In nottata, in zona stadio Artemio Franchi, di fronte al settore di Maratona, è stato affisso uno striscione firmato dal gruppo UnoNoveDueSei con la scritta: "Prima di cambiare la storia, fatela!" con un chiaro riferimento al loto presentato dalla fiorentina lo scorso 25 marzo.

Questa mattina poi un altro striscione, molto più lungo e articolato del primo, è stato appeso nella zona del cavalcavia delle Cure. Questo il testo del messaggio rivolto alla Fiorentina dal gruppo Quelli di Sempre: "Questo non è soccer americano ma calcio italiano… Qui ha un valore soprattutto un simbolo sul cuore… No al logo nuovo".