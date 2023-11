Fiorentina, gli allievi firmano la maglia viola

La quarta maglia da gioco della Fiorentina porterà la firma di tre studenti del Polimoda di

Firenze, l’istituto di alta formazione del settore

moda. Il progetto ha coinvolto da ottobre gli iscritti del terzo anno dei corsi di Fashion Design e Fashion Business per la creazione di una collezione per la squadra viola composta da t-shirt, felpa e quarta maglia per la stagione in corso. Intanto la Fiorentina, dopo la sconfitta rimediata sabato al Meazza contro il Milan, è tornata in campo per preparare la gara di Conference League contro il Genk in programma giovedì alle 21 al Franchi: si tratta della partita di ritorno della fase a gironi dopo il 2-2 ottenuto all’andata. Vincenzo Italiano conta di recuperare Kayode e ritroverà Ranieri che per squalifica ha saltato la trasferta con i rossoneri in campionato. Il programma della vigilia prevede la rifinitura al Viola Park mercoledì alle 11 e per la squadra belga alle 18 al Franchi mentre i due allenatori parleranno in conferenza alle 14,30 (Vincenzo Italiano) e alle 17,30 (Wouter Vrancken).