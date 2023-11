Fiorentina-Bologna, il cuore dei tifosi rossoblù: aiuti per gli alluvionati prima della partita

Campi Bisenzio (Firenze), 12 novembre 2023 – Prima di Fiorentina-Bologna spazio alla solidarietà fra tifosi. Rivali in tribuna, ma fuori dallo stadio è un’altra cosa. E così un gruppo di tifosi rossoblù di Medicina è andato domenica mattina a Campi Bisenzio con un carico di aiuti per gli alluvionati. Aiuti concreti, portati di persona in punti indicati dal Comune.

Foto di gruppo per i tifosi a Campi Bisenzio (foto Davide Franco/Germogli)

L'iniziativa ha raccolto aiuti dalla curva rossoblù ed è stata coordinata dall'associazione 'I ragazzi di via Angiolina di Sant'Agata sul Santerno (Ravenna) col Bologna Club Medicina Rossoblu di Medicina (Bologna). Sette furgoncini con viveri, prodotti per bambini, farmaci, altri beni come pale e stivali, sono stati consegnati stamani all'amministrazione comunale di Campi, che poi li ha fatti distribuire nei punti di raccolta sul territorio.

"Poiché abbiamo avuto la nostra alluvione e sappiamo quale è la situazione - spiega Nicola Botta de 'I Ragazzi di via Angiolina’ - ci siamo attivati subito. Ci sono partite più importanti di quelle sui campi di calcio, questa è una di quelle. A Campi portiamo un abbraccio, un po’ di assistenza e anche la nostra esperienza visto che siamo anche noi degli alluvionati”.

"Oltre ai tifosi della curva rossoblù - spiega Emanuele Longhi del Bologna Club Medicina - hanno contribuito anche privati, e fra questi pure persone che sono ancora fuori casa per la nostra alluvione, ma hanno offerto ciò che potevano per gli amici toscani, qualcuno ci ha affidato un cartone di latte, chi della pasta e così via. Questa iniziativa non è un momento a sé stante, rimarremo in contatto con gli amici di Campi per seguirli in un percorso che noi conosciamo già”.