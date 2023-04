Finto poliziotto insegue automobilista e lo minaccia di morte

Brutta avventura per un viaggiatore in Autopalio nei giorni scorsi quando un falso poliziotto lo ha inseguito per 20 km e lo ha minacciato di morte dicendogli che gli avrebbe sparato con un fucile (poi rivelatosi ad aria compressa). La polstrada di Siena, già avvisata dall’automobilista, è intervenuta in tempo nell’area di servizio di Drove, vicino a Poggibonsi, dove ha fermato e poi denunciato l’aggressore, un 52enne di San Casciano Val di Pesa già noto alle forze di polizia. Secondo la ricostruzione, a seguito di un dissidio, il 52enne che si spacciava come appartenente agente di polizia, avrebbe ingaggiato un inseguimento riuscendo a fermare il malcapitato, utilizzando una torcia intermittente a luce blu, ed esibendo un tesserino con un distintivo. Inoltre, nella stazione di servizio ha preso a calci l’auto inseguita e ha minacciato di morte il conducente.