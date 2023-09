Finto avvocato truffa due anziani, arrestato

Firenze, 27 settembre 2023 - Ha messo a segno due truffe, entrambe ai danni di anziani. Entrambe nei panni di finto avvocato. Per questo, nei giorni scorsi la polizia di stato ha arrestato a Firenze un 31enne originario del napoletano, già noto alle forze di polizia, con l’accusa di evasione ed indagato per il reato di truffa aggravata. Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile della Questura, la vicenda sarebbe cominciata nella tarda mattinata di lunedì, quando sul telefono fisso di una 85enne residente in zona Isolotto sarebbe arrivata una telefonata inaspettata. Un sedicente interlocutore avrebbe informato l’anziana che il figlio poco prima aveva causato un incidente stradale provocando delle gravi ferite ad un ragazzo che viaggiava in scooter. Il truffatore ha detto poi alla vittima di mettere da parte tutti i suoi averi e di consegnarli ad un presunto avvocato che di lì a poco sarebbe andato a ritirarli proprio per evitare che il figlio finisse in guai seri. Poco dopo, infatti, si sarebbe presentato alla porta della signora il fantomatico legale pronto a riscuotere il saldo dovuto o l’eventuale corrispettivo in oro. Senza pensarci troppo, la vittima avrebbe così racimolato e consegnato al giovane sconosciuto oltre 250 euro in contanti, il bancomat, il cellulare ed anche diversi gioielli, tra cui anche quelli indossati al momento della donna.

L’uomo si sarebbe poi velocemente dileguato, ma una volta uscito dal palazzo, con sua grande sorpresa, è stato subito fermato dagli agenti in borghese della Questura sulle tracce degli imbroglioni. A seguito dei controlli, nello zaino del 31enne oltre alla refurtiva appena portata via all’anziana vittima ed alla quale è stata immediatamente restituita, i poliziotti hanno trovato anche altri gioielli riconducibili ad un’altra truffa messa a segno poco prima in zona piazza della Libertà ai danni di una 91enne. Approfondendo gli accertamenti, inoltre, l’uomo è risultato essere attualmente in regime di detenzione domiciliare da espiare nel capoluogo campano e per questo è stato accusato anche del reato di evasione. Finito il manette per il 31enne si sono aperte le porte del carcere fiorentino di Sollicciano.