Finisce con l’auto nella scarpata e precipita per 50 metri: recuperata una donna

Palazzuolo sul Senio (Firenze), 3 ottobre 2024 – Finisce con l’auto nella scarpata e precipita per 50 metri. Tragedia sfiorata nel comune di Palazzuolo sul Senio in via Mantigno. E’ successo intorno alle 12:30, quando i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti per soccorrere la donna finita con l’auto nella scarpata.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno estratto dall’abitacolo e stabilizzato la conducente sulla tavola spinale insieme al personale sanitario del 118, per poi trasportarla a braccia su un sentiero di fortuna allestito da alcuni boscaioli presenti sul posto, fino a raggiungere l’ambulanza.