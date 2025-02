Finanziamenti alle associazioni, i dubbi di Luchi sulle assegnazioni

I finanziamenti alle associazioni sono stati liquidati. Non così il dibattito, che continua a dividere. Una interrogazione in merito arriva dal gruppo del centrodestra e sarà discussa giovedì in consiglio comunale. A tornare all’attacco è però Renzo Luchi. La sua mozione, che chiedeva la revisione della graduatoria, è stata respinta perché "non deve passare il messaggio che – spiega il sindaco- la politica possa intervenire per cambiare discrezionalmente gli esiti di un bando o di un concorso". "Non prendo lezioni di morale – ribatte il capogruppo dei Cittadini per Fiesole – La commissione ha assegnato i punteggi secondo i criteri fissati nella delibera dell’Amministrazione. Quindi è stata l’azione politica a definire il bando, con il risultato che i 300 mila euro sono andati a appena 19 associazioni".

Modalità e requisiti non proprio semplici avrebbero infatti circoscritto la partecipazione alle associazioni più strutturate. "Fra queste- prosegue Luchi- solo una manciata si è poi spartita ben 150mila euro, che hanno avuto un finanziamento pari all’80% del progetto. Non dico di dare contributi a pioggia, ma si poteva prestare più attenzione anche alle realtà più piccole". Poi il caso di finanziamenti a partecipate del Comune e associazioni vicine a gruppi politici. "Un aspetto che secondo noi viola i regolamenti comunali. Per questo- conclude Luchi- presenteremo una segnalazione al segretario comunale per "atti amministrativi non corretti".

D.G.