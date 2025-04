“Una perdita enorme”. Muore a 52 anni, dolore a Campi Bisenzio

Campi Bisenzio (Firenze), 24 aprile 2025 – “Una perdita enorme per tutti noi”. Grande dolore a Campi Bisenzio per la morte di Filippo Biagiotti. L’uomo, storico volontario della Misericordia, è deceduto mercoledì 23 aprile all’età di 52 anni dopo un malore improvviso che lo ha colpito.

"Una notizia ferale”, commenta il provveditore Cristiano Biancalani della Misericordia di Campi Bisenzio. Biagiotti era anche membro del Magistrato e vice-presidente del gruppo Fratres. “Una perdita enorme per tutti noi – si legge nel post scritto sui social dalla Misericordia – e per la sua famiglia in particolare, lui che alla Misericordia ha dato il cuore. Preghiamo per lui e per la sua famiglia”.

Cordoglio anche del gruppo Fratres di Campi Bisenzio, dove Biagiotti era vicepresidente: “Carissime Donatrici e carissimi Donatori, la nostra comunità è stata scossa da una triste notizia, la prematura scomparsa del nostro caro amico Filippo Biagiotti, vicepresidente del Gruppo, che da più di vent'anni oltre che donare prestava la sua opera di volontariato. Stringiamoci attorno alla famiglia in questo triste momento”.

La salma è esposta nell’oratorio della Misericordia, le esequie sono fissate per sabato 26 aprile alle 10 alla pieve di Santo Stefano.