FIGLINE INCISA

Domani mercato

straordinario

Appuntamento speciale col mercato settimanale di Figline Valdarno: oltre alla tradizionale fiera di ogni martedì mattina, stavolta i banchi saranno nel cuore del paese, in piazza Marsilio Ficino, per tutta la giornata di domenica. Un evento particolare per i cittadini, essendo in giorno festivo. L’apertura straordinaria infatti va a compensare la data persa con il mercato settimanale del 5 settembre, quando per fare spazio alla festa del Perdono di Figline, gli ambulanti e i clienti non si sono potuti ritrovare nella loro tradizionale appuntamento tra i banchi. In questo caso, i commercianti saranno aperti fino a sera