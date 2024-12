Figline, il gran cuore non basta. Zellini illude, poi il tris amaranto

LIVORNO3FIGLINE1

LIVORNO: Tani, Risaliti, Siniega, Brenna, Calvosa (75’ Parente), Bellini, Hamlili (75’ Luci), Marinari (85’ Ndoye), Russo (60’ Dionisi), Rossetti, Regoli (70’ Bonassi). All.: Indiani.

FIGLINE 1965: Pagnini, Ciraudo, Simonti, Milli, Francalanci, Nobile, Ciravegna (83’ Nyamsi), Borghi (75’ Bartolozzi), Bruni, Torrini (23’ Zellini), Aprili. All.: Brachi.

Arbitro: Palmieri di Avellino.

Marcatori: 25’ Marinari, 37’ Rossetti, 55’ Zellini, 72’ Calvosa.

LIVORNO – La sfida fra Davide e Golia l’ha vinta la squadra di casa. Dopo un primo tempo con il Livorno di Indiani a imporre il gioco, nella ripresa è quella di Brachi a impensierire più volte la capolista riaprendo la gara con Zellini. Al fischio d’inizio subito la squadra di casa con Rossetti a farsi pericolosa. Al 6’ Bellini con un tiro rasoterra colpisce il palo. Sulla ribattuta raccolta da Marinari, Pagnini di piede salva sulla linea. Al 20’ è il Figline che si affaccia in area amaranto con un tiro di Ciraudo che Tani devia in angolo. Al 25’ arriva il vantaggio dei locali: c’è un cross di Calvosa che pesca Marinari che da due passi infila Pagnini. La squadra di Brachi si scuote e con Ciravegna prova a sorprendere Tani, ma non ci riesce. Al 29’ prima Rossetti e poi Regoli accarezzano il raddoppio che però arriva al 37’ con Rossetti che sfrutta bene una mischia in area gialloblù che non lascia scampo a Pagnini. Nella ripresa dopo poco, gara interrotta per 4 minuti per un blackout dell’impianto di illuminazione. Superato il problema al 55’ Pagnini rilancia lungo per Zellini che davanti a Tani lo fulmina. Gara riaperta che da più coraggio ai ragazzi di Brachi che pressano bene il Livorno. Nel momento migliore però il Figline incassa la terza rete: Calvosa con forza indirizza a rete. La palla colpisce il palo e finisce alle spalle di Pagnini. All’82’ Bonassi ben lanciato da Regoli si presenta davanti a Pagnini che dice ancora no agli amaranto.

Giovanni Puleri