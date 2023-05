Fiesole ripercorre la sua storia con mostre e libri Per i cento anni dalla nascita di Adriano Latini

In vista del centenario della nascita avvenuta nel 1924, l’associazione di cultura politica ’Fiesole Democratica’ è al lavoro per ricordare Adriano Latini, primo sindaco comunista. Le iniziative si terranno dal 2023 al 2025 e saranno occasione per approfondire alcuni spaccati della storia locale. A cominciare dalla pubblicazione del volume sulla fabbrica Etruria, lo stabilimento chimico di Compiobbi, aperto nel 1931 e chiuso nel 1969, che rappresenta il primo caso di conflitto salute-lavoro. Entro l’anno sarà promosso anche un convegno sulle iniziative culturali. Con la giunta Latini nascono infatti: la scuola di Musica, le Fondazioni Primo Conti e Giovanni Michelucci e si assiste al rilancio dell’Estate Fiesolana e del museo archeologico. Seguiranno un volume e un convegno sulla gestione del territorio che porterà al primo piano regolare comunale.