Fiammetta Borsellino. Incontro con gli studenti al teatro Excelsior

Fiammetta Borsellino, la figlia del magistrato Paolo, è stata ospite degli studenti di Reggello: ha partecipato ad un’iniziativa organizzata dall’istituto comprensivo al Teatro Excelsior per condividere con i ragazzi riflessioni e impegni per la giustizia e la legalità. Gli studenti l’hanno accolta con la loro grande creatività e sensibilità, realizzando lavori, video, coreografie e testi che celebrano il coraggio e la determinazione di coloro che hanno lottato e lottano contro le mafie. Fiammetta Borsellino li ha ringraziati sottolineando che proprio alle nuove generazioni è affidata la lotta contro le mafie e che il sacrificio di chi è rimasto ucciso in questa battaglia non sarà vanificato finché ci saranno giovani pronti a dire no alla violenza. Alla fine dell’incontro, Fiammetta è stata accompagnata dall’amministrazione alla targa che in palazzo comunale che commemora Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta caduti eroicamente durante le stragi di Capaci e di via D’Amelio.