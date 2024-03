Fiamme Gialle ospiti alla Badia . Una visita alla scoperta dei tesori di una delle chiese più antiche

Una rappresentanza delle Fiamme Gialle guidata dal colonnello Gianluca Dinoi, capo di stato maggiore del Comando Regionale, assieme ad una delegazione della Associazione d’Arma presieduta dal luogotenente Maurizio Crudo, si è recata in visita alla Badia Fiorentina, in via del Proconsolo. Accompagnato dal cappellano militare, don Massimo Ammazzini, il gruppo è stato accolto dal priore, padre Antoine Emmanuel, e dalla guida della Badia, Carla Aiello, che hanno contribuito in maniera determinante alla splendida riuscita della mattinata.