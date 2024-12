Fiaccolata della pace. Stasera la sfilata con partenza da scuola

È molto attesa a Vicchio la seconda edizione della "Fiaccolata per la Pace". Organizzata da un comitato promotore con l’istituto comprensivo, si terrà stasera alle 18.00 con partenza dalla scuola dell’infanzia, attraversando poi il paese, dal viale Beato Angelico a piazza della Vittoria dove sarà eseguito un "Canto di Pace" e ogni partecipante potrà condividere pensieri scritti o grafici che evochino un messaggio di pace. Ma sono varie le iniziative vicchiesi in tema di pace. Venerdì alle 17.30 alla biblioteca comunale si terrà infatti l’incontro "Pace da Barbiana, promosso dalla rinnovata istituzione culturale "don Milani". Un incontro che si svilupperà partendo dal tema "L’obiezione di coscienza da Don Milani e Padre Balducci fino alle guerre di oggi". Infine l’altra iniziativa, dal titolo "Costruire ponti e non muri", è un incontro dell’associazione "Il Mulino", sabato.