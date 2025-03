Fiabe Jazz domani sul palco. Kappuccetto

C’è una bambina, è già quasi una violoncellista che si sta formando al Teatro Bol’šoj di Mosca. Ha un nome molto particolare, che evoca subito alla mente qualcosa di fiabesco. Si chiama, infatti, Kappuccetto Rosso. Ma cosa succede quando la mamma la manda dalla nonna e le tocca attraversare il bosco con il suo grande strumento? Succede che incontra dei personaggi un po’ particolari. In mezzo ai tronchi di enormi alberi e ad arbusti rigogliosi, ci sono il lupo ballerino e una banda di musicisti folli. Accompagnata da questi scalmanati, Kappuccetto si troverà in balìa di una serie di eventi, nei quali sarà costretta a cavarsela da sola.

Riuscirà poi a raggiungere la casa della nonna? Domanda senza risposta, per lo spettacolo di domani pomeriggio (ore 16,45) al Teatro Puccini. Teatro Popolare, infatti, porta sul palco questa rivisitazione della classica fiaba di Cappuccetto rosso, il cui finale verrà deciso proprio dal pubblico. Un progetto Fiabe Jazz dove niente è come lo ricordiamo, dove i bambini e gli adulti riescono a divertirsi in situazioni comiche, intervallate da una musica spiritosa e con tante canzoni originali.

Alla fine, quella di Kappuccetto Rosso, assomiglia a una grande Jam Session, dove tutto sembra incasinato, ma dove il suono arriva in sincrono alle orecchie dei presenti. E dove nessuno ha paura dell’imprevisto. I biglietti per lo spettacolo di domani pomeriggio si possono acquistare alla biglietteria del teatro, nei punti vendita Box Office e TicketOne e online su www.teatropuccini.it.