Contromano fa un frontale in Fi Pi Li, notte da incubo sulla superstrada

Firenze, 8 agosto 2022 - Tre chilometri contromano : mentre tutte le altre vetture procedevano in direzione di Firenze , lui marciava nella direzione opposta, nelle corsie sbagliate della Fi-Pi-Li . All’altezza di Scandicci , c’è stato un incidente : tre auto sono rimaste coinvolte, cinque occupanti, tra i 32 e i 44 anni, sono finiti in ospedale, fortunatamente tutti in condizioni non gravi. Fortunatamente, ribadiamolo: perché quella delle 23.30 di ieri sera, poteva davvero essere una strage.

“ Ho fatto in tempo a schivarlo , dopo di me c’è stato l’incidente”, “Eravamo nella corsia opposta anche noi l’abbiamo visto”: nella chat dei “Dannati della Fi-Pi-Li”, il gruppo Facebook diventato famoso per le denunce di code, rallentamenti, cantieri e buche sulla strada di grande comunicazione che mette in contatto tre province e porta i fiorentini al mare, ci sono i primi che si sono accorti che quell’auto ha imboccato la via sbagliata. L’automobilista avrebbe infatti percorso la Fi-Pi-Li nel senso sbagliato sin dall’inizio: già in viale Etruria le prime segnalazioni del mezzo che accelera nel verso proibito. Proibito e pericoloso.

Per circa tre chilometri, si è innescata la pericolosa gimkana: le auto nel senso opposto hanno ‘’sfanalato’’, suonato il clacson, si sono fatte da parte davanti a quell’avanzata convinta. All’altezza dello svincolo con l’autostrada A1, i dribbling non sono più riusciti e c’è stato lo scontro : coinvolta l’auto contromano e altri due veicoli diretti verso il capoluogo. Sul posto è intervenuto il 118 e la polizia stradale. Accertamenti in corso sulle condizioni del conducente e sul tragitto che ha compiuto. Rischia il ritiro della patente. Il tratto è stato chiuso per i rilievi. Intorno a mezzanotte, molti sono rimasti fermi in coda.