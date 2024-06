Feste e sagre paesane. Buona cucina e tradizioni

Weekend ricco di sagre e feste alle porte di Firenze. I principali protagonisti sulla tavola sono tartufo e fungo porcino, fritto misto e fiore di zucca, insieme a divertimento, musica e altri eventi. Per gli amanti del prezioso tubero appuntamento stasera e domani (solo a cena) a Cellai, frazione di Rignano sull’Arno, per la ’Sagra del tartufo’, giunta alla 45esima edizione. Il menù prevede piatti tipici e altre specialità della cucina toscana, con piatto forte l’uovo al tegamino con tartufo. Stasera e domani (pranzo e cena) nei locali del Circolo di Pozzolatico si terrà la 13esima edizione della ’Sagra del fritto misto’ promossa dal Cs Lebowski. Per due giorni la frazione di Impruneta proporrà un ricco menù di specialità di mare e non solo, cucinate con maestria da chef qualificati. In evidenza le polpette di pesce con maionese agli agrumi, la frittura di calamari e gamberi, baccalà e patatine. Previsto menù per vegetariani e vegani. Serate con accompagnamento musicale. Al circolo Uisp di San Michele a Torri (Scandicci) è tutto pronto per la 24esima edizione della ’Sagra del fiore di zucca fritto’: la festa si svolgerà nei weekend del 22-23 e 29-30 giugno (dalle 17,30 in poi). Piatto forte, ovviamente, il fiore di zucca fritto ripieno con formaggio e acciuga, insieme a specialità della cucina contadina.

A Cascia, frazione di Reggello, da stasera al 30 giugno si terrà la 51esima edizione della ’Sagra del fungo porcino’. L’evento è in concomitanza con la Festa di San Pietro, che animerà il borgo di Cascia con animazioni e stand gastronomici. Da non perdere la zuppa di funghi e le scaloppine ai funghi, gli spettacoli d’arte varia, le serate danzanti, i giochi per bambini e dei Rioni e tante altre iniziative ricreative per far divertire grandi e piccini.

F. Que.