Festa del Perdono a Reggello tra balli, giochi e luna park

Reggello (Firenze), 07 settembre 2023 - Tutto pronto a Reggello per la Festa del perdono: il paese sarà animato, per cinque giorni, da numerose iniziative a partire da domani, 8 settembre, fino a martedì 12. Ricco il programma di eventi a carattere musicale, gastronomico, ludico, ricreativo e culturale che animeranno le principali piazze e vie del paese.

L'avvio per domani sera è con il Gran Prix "Un Sacco Bbbello!!", la divertente corsa con i sacchi organizzata dalla Proloco di Reggello e Cascia. Gli appuntamenti proseguiranno il sabato con l'Apericena nell'Oliveta Montigiani e il ballo con l'Orchestra American Band in piazza Potente.

La domenica si tinge di "verde" grazie alla Passeggiata ecologica in collaborazione con Terra Libera Tutti; per la gioia dei bambini arriverà in piazza Potente lo spettacolo dei burattini "Ecomonster Puppets Show" della Compagnia All'incirca, e poi la partecipatissima "Tombolata" alle ore 19. La sera gli eventi si spostano al Palazzetto dello Sport per assistere al Gran Ballo della Magilu Dance ed ascoltare la voce di Ilaria Mori.

Come da tradizione, il lunedì sarà la giornata dedicata alla Fiera delle Merci per le vie del paese capoluogo per l'intera giornata. Martedì mattina i bambini potranno salire sulle giostre a un prezzo ridotto e sempre per i più piccoli è dedicato il laboratorio artistico con Lisa Bracci che si terrà nel pomeriggio.

La sera toccherà al Gran Varietà "La Notte delle Stelle" animare piazza Potente, a conclusione dei festeggiamenti, l'immancabile spettacolo pirotecnico.