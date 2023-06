Festa di San Giovanni Battista, Firenze in Festa, Estrazioni, Oroscopo e Aforisma

Roberto

Fancelli

Oggi è la Festa di San Giovanni Battista, patrono di Firenze, simbolo di rettitudine morale e correttezza politica ma anche personalità coraggiosa e battagliera. Per Firenze sarà una giornata speciale, dall’offerta dei Ceri nel Battistero di San Giovanni, alla consegna della Croce di San Giovanni all’Arcivescovo per proseguire poi con il Corteo e la finale del calcio Storico, il Palio Remiero e alla sera, dalle 22 alle 23, “I Fochi“, uno spettacolo pirotecnico che quest’anno, grazie a una diretta streaming, potrà essere ammirato in tutto il mondo. E nel ricordare che solo i fiorentini possono criticarli, non ci resta che giocare per tre estrazioni questi numeri: 56, 70, 24.

L’oroscopo. Ariete 37, 63; Toro 8, 80; Gemelli 53, 56; Cancro 8, 90; Leone 13, 17; Vergine 36, 38; Bilancia 12, 22; Scorpione 13, 32; Sagittario 10, 30; Capricorno 7, 31; Acquario 16, 25; Pesci 8, 48.

I numeri di Chiara. Terno d’oro 23, 36, 38 da giocare a Torino e tutte le ruote.

Terni dei nomi di persona. Adele 25, 20, 1; Fulvia 48, 75, 58; Ghita 27, 9, 72; Lidia 26, 68, 19; Nadia 20, 29, 47; Olga 10, 25, 50; Simona 44, 25, 88; Attilio 16, 81, 7; Biagio 7, 41, 74; Gervasio 89, 63, 19; Giovanni 34, 54, 64; Guglielmo 13, 21, 68; Lanfranco 17, 32, 57; Taddeo 14, 22, 68.

L’aforisma della settimana scelto da Mario. “È un Paese così diviso, l’Italia. Così fazioso, così avvelenato dalle sue meschinerie tribali! Si odiano anche all’interno dei partiti, in Italia. Non riescono a stare insieme nemmeno quando hanno lo stesso emblema, lo stesso distintivo. Gelosi, biliosi, vanitosi, piccini, non pensano che ai propri interessi personali (Oriana Fallaci): 22, 56, 68.