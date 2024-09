Festa di Firenze Democratica con ospiti di sinistra e del M5s. E Calistri diventa presidente

Firenze Democratica – il partito nato dall’ex Pd Cecilia Del Re, che ora siede in Consiglio comunale nei banchi dell’opposizione – organizza una festa dal 17 al 20 settembre al circolo Sms di Serpiolle, a Firenze. Una festa, si legge in una nota, "democratica per aprire una nuova stagione di confronti politici sul futuro della città". Il nome dell’evento è ‘PubblicaMente’ e sono stati invitati sia esponenti della sinistra sia del M5s. Tra i temi che saranno affrontati l’overtourism, l’emergenza casa, le politiche per il lavoro, la gestione dei servizi pubblici, le carceri, il disagio giovanile, l’opposizione alla legge sull’autonomia differenziata e la guerra. L’evento, spiega Del Re, "nasce dai due valori fondanti di Firenze Democratica. La voglia di costruire una città pubblica e la consapevolezza che questo risultato si può raggiungere solo attraverso la partecipazione dei cittadini". Tra le novità di Fd quella del luogo dove è stato rimosso il nome di Del Re "per rafforzare il ruolo di una comunità politica ampia e aperta": Leonardo Calistri assume il ruolo di presidente del partito, mentre Francesca Paolieri quello di vicepresidente. Il partito poi si struttura con una sede fissa, in piazza Tasso.