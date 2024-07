Festa dell’Uva. È già tempo di presentazione

La 98ª edizione della Festa dell’Uva di Impruneta prenderà ufficialmente il via ufficialmente, domani alle 21,15, con una serata di presentazione nel Loggiato del Pellegrino in Piazza Buondelmonti. Durante l’iniziativa verrà svelata la coppa destinata al rione vincitore della sfilata che si terrà domenica 29 settembre. Il trofeo è stato creato da Sergio Ricceri, rappresentante di una tradizione familiare che si tramanda da generazioni. "È un’opera originale che sposa la tradizione del cotto con le caratteristiche tipiche del lavoro di Sergio", sottolinea al proposito Filippo Venturi, presidente dell’Ente Festa dell’Uva. Quest’anno la presentazione avrà una nuova cornice: per la prima volta, infatti, si svolgerà nei suggestivi Loggiati, dove verrà anche illustrato il calendario degli eventi collegati alla Festa dell’Uva.