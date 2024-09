Festa dell’Unità. Terreno di prova per il campo largo

Prove tecniche di campo larghissimo. Alla festa dell’Unità di Scandicci, si incontrano le forze del centrosinistra.

All’iniziativa organizzata dal segretario Tommaso Francioli (in foto), erano presenti l’onorevole Simona Bonafé (Pd), la senatrice Raffaella Paita (IV), i senatori Giuseppe De Cristofaro (AVS) ed Ettore Licheri (M5S). Un confronto a tutto campo in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, a cominciare dalle regionali della Liguria, un vero e proprio banco di prova per una coalizione allargata.

Un passaggio importante anche per Scandicci, dove la coalizione di governo non comprende Italia Viva ed è composta da Pd, Azione, Avs, e grillini. Molte le differenze emerse, soprattutto su scelte del passato: i pentastellati rimproverano ai renziani il Jobs act, viceversa pesa sui grillini l’esperienza di governo con il centrodestra.

Ma con la destra al governo, le forze politiche del centrodestra stanno cercando delle convergenze per presentarsi compatti alle elezioni. La festa organizzata dal centrosinistra prosegue nello spazio di via IV novembre, stasera alle 21.15 si parlerà di ambiente e sostenibilità urbana con l’assessora regionale Monia Monni e la vicesindaca di Firenze, Paola Galgani.