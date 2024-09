Festa dell’Unità. Si torna alla tradizione. Balli, cibo e dibattiti

C’è il culturale, ma anche tanto ricreativo nella festa dell’Unità che torna a Scandicci da domani al 22 settembre. Il segretario Tommaso Francioli con i vertici e la base del Pd cittadino hanno pensato di tornare alle origini con una festa tradizionale: libreria, ballo liscio, intrattenimento e il classico ristorante, che animeranno il programma di approfondimento politico per nove giorni nell’area esterna al circolo ‘Il Ponte’ di via IV Novembre.

Torna la festa, poi arriverà anche il momento della riflessione sulle dinamiche politiche che hanno segnato le ultime amministrative con prove tecniche di campo larghissimo (insieme a Italia Viva) e probabilmente si aprirà la discussione per le prossime regionali. Tanti gli incontri di approfondimento organizzati sul palco centrale alle 21 e alle 18,30. Sabato (21,15) si parlerà di politiche per la casa con il vice sindaco Yuna Kashi Zadeh e l’assessora regionale Spinelli.

Domenica (stessa ora) si affronta anche il tema della crisi del comparto moda, con la sindaca, l’ex primo cittadino, Giovanni Doddoli, e il segretario Francioli, insieme al consigliere politico alle crisi aziendali della Regione, Valerio Fabiani.

Saranno presenti i rappresentanti delle associazioni di categoria. Sempre domenica (alle 18,30) il parroco di Scandicci, don Giovanni Momigli conversa con il filosofo Marco Vannini su Niccolò Cusano e il suo concetto di pace; alle 21 ci sarà un ricordo di Sergio Staino con Davide Riondino e Andrea Muzzi.

Lunedì aprirà il laboratorio politico: alle 18,30 tenteranno il dialogo, L’onorevole Pd Simona Bonafé, i senatori M5S, Ettore Licheri, Avs, Peppe De Cristofaro, la loro collega Raffaella Paita (IV). Mercoledì 18 (21,15) toccherà all’assessora regionale Monia Monni e alla vicesindaca di Firenze Paola Galgani parlare di Ambiente. Venerdì 21 la sindaca Claudia Sereni illustrerà i temi dell’amministrazione a 100 giorni dall’inizio del suo mandato. Sabato 22 alle 18,30 il consigliere regionale Fausto Merlotti con l’europarlamentare, Dario Nardella approfondiranno l’influsso delle politiche comunitarie sul governo delle città, alle 21,30 l’approfondimento sulla medicina territoriale e il futuro dei consultori.

Chiude la rassegna degli incontri, domenica alle 21,15 l’evento con il presidente della Toscana, Eugenio Giani e il segretario regionale Emiliano Fossi, che di fatto apre la campagna per le elezioni toscane 2025.

"Tanti eventi e iniziative – ha detto Francioli – per i quali voglio ringraziare fin da ora volontari e militanti del partito. In questa festa ricominciamo a parlare di politica dopo le comunali. E valutare se c’è la possibilità di riannodare fili con altri pezzi del centrosinistra per il futuro. A Scandicci la coalizione è ben salda ovviamente, ma più riusciamo a tenere aperto il dialogo, più in prospettiva avremo facilità nel battere la destra".

Fabrizio Morviducci