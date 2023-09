Festa della Musica e dello Sport a Molino del Piano, Divertimento e Buona Cucina

Festa della musica e dello sport, fino a domenica, nei giardini del circolo La Torretta a Molino del Piano. In programma spettacoli divertenti, spazio giovani con intrattenimenti, giochi per bambini nel parco e buona cucina. Stasera dalle 21,30, con ingresso libero, riflettori puntati sulle esibizioni della scuola di danza La Fenice che allieterà grandi e piccini con belle scenografie. Domani ballo liscio e di gruppo con musica dal vivo di brani celebri, sul palco il complesso i Montuschi. Domenica grande festa finale con presentazione delle squadre di calcio della Molinense. Da ricordare che la Scuola calcio gialloblù è svolta in collaborazione con la Polisportiva Le Sieci. La partecipazione alle attività collaterali è gratuita. Tutte le sere dalle 19.30 pizzeria e ristorante nel Boschetto con specialità di pesce e carne alla griglia, insieme alla tradizionale Casina dei dolci. La manifestazione è organizzata dalla Filarmonica Puccini e dalla Us Molinense, grazie al sostegno di tanti volontari.

F. Que.