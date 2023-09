Festa del Vino di Rufina: Eccellenze del Territorio e Calcio Storico

di Leonardo Bartoletti

Rufina si veste di Bacco. Da oggi – inaugurazione alle 17,30 a Villa Poggio Reale alla presenza del governatore Eugenio Giani – fino a domenica la tradizione del Bacco Artigiano presenta le eccellenze del territorio, a partire dal Chianti Rufina. E poi, ancora, arte – con una mostra dell’artista Silvia Serafini ispirata al Calcio Storico Fiorentino –, cultura, spettacoli, tradizioni, gastronomia e soprattutto vino. Tutti i giorni un ricco calendario di appuntamenti, tra Villa Poggio Reale e le piazze, con eventi, degustazioni e spettacoli. Oltre all’appuntamento di sabato con l’ Offerta del vino del contado alla Signoria di Firenze, rituale in uso al tempo della Repubblica Fiorentina per celebrare l’arrivo del vino dalla campagna.

Per l’occasione nelle strade del centro fiorentino sfilerà il Carro Matto, carico di oltre 1500 fiaschi di vino. L’appuntamento è alle 15,30 in piazza Duomo, da dove il corteo della Repubblica Fiorentina e quello del vino e del contado di Rufina si muoveranno per il centro.

Prima di arrivare alla benedizione del vino da parte delle Autorità Religiose, all’offerta dell’ampolla alla Chiesa di San Carlo dei Lombardi e all’offerta del vino Benedetto del Carro Matto alla Signoria di Firenze, in piazza Duomo. "Per Rufina il Bacco è un evento centrale, simbolo di un territorio e della sua capacità di produrre eccellenze e fare squadra", dice il sindaco di Rufina, Vito Maida.