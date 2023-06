Festa del Patrono San Giovanni, tutte le attività a Vicchio e Firenzuola

Oggi a Vicchio e a Firenzuola (come a Firenze) si festeggia il Patrono San Giovanni. A Vicchio, per l’intera giornata, nel centro storico, si terrà il mercato dei produttori agricoli, degli hobbisti e delle "seconde opportunità". Dalle 14.00, presso la pista in località al Ponte a Vicchio, si svolgerà il primo torneo di San Giovanni di tiro alla rulla e poi, dalle 15, in piazza della Vittoria ci saranno il mercatino dei ragazzi a cura della Consulta dei Genitori, il laboratorio di giovani artisti di strada e la mostra di modellismo statico navale di Andrea Dreoni.

Nel pomeriggio prevista l’esibizione del Gruppo Agricolo per la creazione dei mazzetti di grano e la battitura del correggiato. E alle 16.30 il raduno con sfilata delle bande di Vicchio, Barberino di Mugello e Serravalle Pistoiese e la partecipazione delle majorette. Il tutto mentre al teatro Giotto sarà in corso la cerimonia di premiazione del concorso letterario e d’arte "Nuovi occhi sul Mugello" (dalle 16). Alle 18 la Santa Messa alla Pieve di San Giovanni Battista, seguita alle 19 dalla cena di San Giovanni nel centro storico. Poi in piazza Giotto tanta musica con l’esibizione delle bande, del coro Onde sonore, dei Giotto Kids Music e della Scuola di danza Opplà. E, dalle 23, tombola e fuochi d’artificio.

Festa anche a Firenzuola, con un altrettanto ricco programma, dalle 10 alle 24. Si parte alle 11 con la Santa Messa nella chiesa di San Giovanni e la vestizione dei nuovi confratelli della Misericordia. Sarà poi allestito un polo gastronomico in piazza Agnolo, mentre nel pomeriggio si terrà un concerto di campane e l’esibizione dei Maggiaioli di Firenzuola. Previsti anche un concerto del coro degli Alpini del Mugello, alle 17 presso l’Rsa Ss Annunziata, e la proiezione di un film realizzato dai ragazzi delle scuole medie, al cinema don Otello Puccetti. Infine, dopo cena con la sfilata di moda a cura di Slf e spettacolo con i fuochi. Per informazioni Pro Loco Firenzuola 331 444 6654.

