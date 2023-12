Festa del patrono e Immacolata. Tutte le chiusure

In occasione del Santo Patrono, domani, tutti gli uffici comunali saranno chiusi. L’8 dicembre poi è stata disposta la chiusura, il 9, della biblioteca comunale "CiviCa" (foto) e del Servizio di Stato civile (sarà comunque garantita la reperibilità nei casi previsti dalla legge). Si svolgeranno regolarmente i mercati con orario 8-13: quello di domani in via della Conoscenza e quello di venerdì 8 in via Cioni a Settimello. Prevista inoltre un’edizione straordinaria del mercato di via della Conoscenza domenica 10 dicembre.