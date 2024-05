Ferrovia Faentina, obiettivo zero disagi . Lavori di potenziamento per 140 milioni Potenziamento da 140 milioni per la linea Faentina: sospensione della circolazione ad agosto per implementare bus sostitutivi. Intervento finanziato con risorse Pnrr, previste due fasi nel 2024 e 2025. Faentina sarà la prima linea in Toscana con sistema Ertms per migliorare servizio. Rfi propone interruzione di 30 giorni, ma cercherà di ridurre disagi con lavori notturni. Intervento aggiuntivo da 15 milioni per sostituire travata sul fiume Lamone durante la sospensione.