Ferragamo: ricavi in aumento Più 10,2% nell’ultimo anno Ma l’utile scende del 19,5 per cento

Nel 2022 il gruppo Salvatore Ferragamo ha ottenuto ricavi per 1.252 milioni di euro (+10,2% rispetto ai 1.136 milioni di euro dell’esercizio 2021), mentre l’Ebitda è stato di 299 milioni (-1,8%) e l’utile netto è stato di 65 milioni (-19,5%). La posizione finanziaria netta, si legge in una nota della maison emessa nella giornata di ieri, è positiva per 371 milioni di euro, contro i 373 milioni di euro al 31 dicembre 2021. Il Cda, approvando il progetto di bilancio, ha proposto all’assemblea un dividendo da euro 0,28 per azione ordinaria. I costi operativi nell’esercizio 2022 risultano pari a 773 milioni di euro, in aumento del 21,3% rispetto all’esercizio 2021, principalmente riconducibili all’incremento programmato delle spese di marketing e comunicazione che raggiungono i 92 milioni, con un’incidenza percentuale sui ricavi del 7,4% rispetto al 5,8% dell’esercizio 2021.

Gli investimenti, al 31 dicembre 2022, ammontano a 56 milioni di euro, rispetto ai 44 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente, a seguito principalmente del rinnovamento del network distributivo e di investimenti nel canale digitale.

"Nonostante il contesto macroeconomico volatile e complesso, continueremo ad investire a sostegno della crescita e dello sviluppo del potenziale del marchio", dichiara l’amministratore delegato Marco Gobbetti.