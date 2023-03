Fermi, piano promosso "La scuola del futuro"

Nuova Fermi, la giunta comunale di Scandicci approva il progetto definitivo per la riqualificazione dell’area Turri. Si tratta del primo lotto, che riguarda la nuova scuola media Fermi e la sistemazione esterna su via Rialdoli, da porre a base di gara per l’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori.

"La nuova Fermi darà il benvenuto a Scandicci per chi arriva da Firenze – ha detto il sindaco Sandro Fallani -, una scuola di ultima generazione come primo segno cittadino rappresenta le fondamenta della nostra identità, che da sempre è basata sul sapere e sul pensiero. Daremo forma a un’idea di scuola – ha spiegato il primo cittadino – alla quale hanno già dato il proprio apporto l’Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa Indire, l’ordine degli Architetti, Cassa depositi e prestiti".

La progettazione della scuola è stata affidata con un concorso internazionale indetto nei mesi scorsi proprio dal comune di Scandicci in collaborazione con l’ordine degli Architetti di Firenze; la proposta vincitrice è stata quella presentata dalla Rti. che è composta dall’architetto Tommaso Rossi Fioravanti, dall’ingegnere Alessandro Ansaldi, dall’ingegnere Giuseppe Medeghini (società Rethink Energy srl), dall’architetto Elias Terzitta e dall’architetto Eugenia Bordini.

L’investimento per la nuova scuola è di circa 13,5 milioni di euro; il Comune di Scandicci ha ricevuto comunicazione del finanziamento da 11 milioni di euro su base Pnrr. La nuova scuola Fermi avrà 24 spazi aula e sarà realizzata secondo le indicazioni del sistema educativo di Indire 1+4.

Assieme alla nuova Scuola di Musica, alle due palestre e all’auditorium, la nuova Fermi riqualificherà tutta l’area Turri tra la fermata Aldo Moro della tramvia e il centro cittadino progettato e costruito da Richard Rogers. Insomma, per la città di Scandicci, è in arrivo una nuova rivoluzione.

F. Morv.