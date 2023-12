Ferito da due sconosciuti che volevano rapinarlo del giubbotto. Marocchino finisce in ospedale

E’ stato visto barcollare e perdere sangue in via della Scala: quando i poliziotti delle volanti gli hanno chiesto cosa fosse successo, lui ha risposto che sarebbe statao prima “accecato“ con lo spray al peperoncino, poi accoltellato varie volte al braccio da due soggetti che lo avevano avvicinato per rapinarlo del giubbotto. E’ successo martedì sera intorno alle 23 alla stazione, lato ingresso del sottopassaggio. La vittima, un marocchino di 25 anni trasportato a Santa Maria Nuova, ha riferito che gli aggressori sarebbero due sconosciuti. Indagini in corso anche con l’ausilio delle telecamere.