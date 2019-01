Firenze, 8 gennaio 2019 - Il nuovo tour, il disco e una storia, quella della sua carriera, lunga trent'anni. Federico Zampaglione, volto dei Tiromancino, si racconta a La Nazione in un bel pomeriggio di musica e parole. Zampaglione e la compagna, Giglia Marra, sono stati ricevuti dal direttore de La Nazione Francesco Carrassi e intervistati da Titti Giuliani Foti.

Un volto e una voce che sono ormai da trent'anni sulla cresta dell'onda. "Penso che il pubblico - dice Federico Zampaglione - abbia capito che non propongo qualunque cosa capiti ma che c'è una ricerca dei messaggi che propongo nelle mie canzoni". Appuntamento con i Tiromancino al Teatro Verdi di Firenze: è qui che la sera di lunedì 21 gennaio Zampaglione riproporrà alcuni grandi classici del suo repertorio in quello che è l'inizio del "Fino a qui - Tour" che lo porterà in giro per l'Italia.

I Tiromancino saranno accompagnati dall'Ensemble Symphony Orchestra, una delle orchestre più conosciute nel panorama artistico nazionale che vanta anche la collaborazione con numerosi artisti di fama internazionale (Sting, Kylie Monogue, Robbie Williams, Sam Smith, Luis Bacalov e molti altri). L'orchestra è diretta dal Maestro Giacomo Loprieno.