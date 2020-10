Firenze, 6 ottobre 2020 - Un addio al veleno, un addio fatto di rabbia. Federico Chiesa passa dalla Fiorentina alla Juventus e i tifosi non ci stanno. E' un tradimento per i supporter quello del giovane, figlio di Enrico. E la curva Fiesole mostra tutto il suo disappunto con uno striscione. Che è stato appeso nella notte tra lunedì e martedì fuori dallo stadio. "Tradire chi ti ha cresciuto e protetto la più grande mancanza di rispetto", si legge nel lungo striscione sulla cancellata del "Franchi". E poi una frase finale: "Firenze non è più casa tua". Un addio che più polemico non si può. Complice anche la destinazione, quella Juventus acerrima rivale della Fiorentina.

