Fausto Lamparelli è il nuovo questore di Firenze: priorità alla sicurezza

Già direttore dello Sco in prima linea nella caccia ai grandi latitanti, Fausto Lamparelli, dirigente generale di pubblica sicurezza, è il nuovo questore di Firenze: assumerà l’incarico il 16 dicembre. Succede a Maurizio Auriemma che ha lasciato l’incarico la settimana scorsa.

Lamparelli arriva dalla questura di Perugia, che guidava dall’ottobre 2023. Nato a Benevento, 60 anni, coniugato con un figlio, Lamparelli è laureato in giurisprudenza alla Federico II di Napoli e si è specializzato in scienze delle Pubbliche amministrazioni all’Università di Catania. La sua prima sede di servizio nel 1991 alla questura di Bologna con l’incarico di funzionario addetto all’ufficio prevenzione e soccorso pubblico e poi alla squadra mobile, ha diretto la sezione operativa rapine e omicidi e quella antidroga.

Dal 1999 al 2017 ha diretto le squadre mobili di Ascoli Piceno, Latina, Bari, Genova e Napoli. Nel 2017, promosso dirigente superiore, ha assunto a Roma l’incarico di direttore del servizio didattica della Scuola superiore di Polizia dedicandosi alla formazione e all’aggiornamento di funzionari e dirigenti. Nel 2018, presso la Direzione centrale anticrimine della polizia a Roma, mentre nel 2019 quello di direttore del Servizio centrale operativo. L’anno scorso l’arrivo a Perugia e ora l’incarico a Firenze, città che negli ultimi mesi si trova a fare i conti con l’allarme microcriminalità e ha registrato anche pesanti frizioni tra il mondo politico, all’epoca dell’amministrazione-Nardella, e la polizia di Stato per le scarse risorse a disposizione della questura fiorentina.

La prima a formulare i migliori auguri di buon lavoro è stata la sindaca Sara Funaro: "Do il benvenuto e auguro buon lavoro al nuovo questore Fausto Lamparelli. Proseguiremo assieme la proficua sinergia già avviata con la questura di Firenze, per tutelare la sicurezza della nostra città". "Colgo quindi anche l’occasione – aggiunge – per ringraziare il questore Auriemma, per il grande impegno messo a disposizione di Firenze. Con lui abbiamo sempre avuto un dialogo costante e un’efficace collaborazione tenendo sempre fermo come obiettivo prioritario il bene della città. Sono sicura che questa sinergia andrà avanti, consapevole di quanto la sicurezza sia un tema fondamentale per Firenze e i fiorentini". Al nuovo questore gli auguri di buon lavoro del governatore Eugenio Giani.